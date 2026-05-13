Додик: Зеленский пытался приобрести оружие у боснийских мусульман на $400 млн

Президент Украины Владимир Зеленский предпринимал попытки закупить у боснийских мусульман оружие на сумму 400 миллионов долларов. Об этом рассказал председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик в беседе с журналистами ТАСС.

Так, политика попросили прокомментировать информацию Службы внешней разведки России о том, что сербское и боснийское оружие оказывается на территории Украины разными путями. Он подчеркнул, что никакого оружия из Республики Сербской там нет, но если вдруг что-то и оказалось, то это отправили боснийские мусульмане «через свои связи и другие страны».

По словам Додика, с формально-правовой точки зрения с их стороны была остановлена какая-либо возможность транзита оружия на Украину. Как заявил политик, Украина уже выплатила определенный аванс мусульманам в Боснии, но поставка оказалась сорвана.

«Если мы говорим об официальных путях, то ни один патрон там не окажется», — высказался Додик, отметив, что его люди никогда бы это не одобрили.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков раскрыл схему Владимира Зеленского по экспорту вооружений под видом украинского оружия. По его утверждению, политик просто засвечивает уже действующую схему в ЕС, на территории которого есть предприятия с украинской юрисдикцией.