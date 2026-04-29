Военный эксперт Леонков: Производители ЕС продают оружие под вывеской Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина займется экспортом вооружений. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что стоит за этими словами и кто на самом деле производит оружие.

По его словам, Зеленский просто засвечивает уже действующую в Европейском Союзе (ЕС) схему. На территории Евросоюза, заявил военный эксперт, есть предприятия с украинской юрисдикцией, которые выпускают вооружение, например компоненты для беспилотников.

«Некоторые из этих адресов Министерство обороны России публиковало открыто. Есть и другие производства, которые формально считаются украинскими, но на самом деле являются европейскими», — добавил Леонков.

Он объяснил, что Евросоюз сейчас зажат США по вопросам продажи своего оружия, а зажать Украину некем. Поэтому европейские производители меняют вывеску на украинскую и продают оружие всем подряд, вплоть до террористов. ЕС, указал специалист, действуют под прикрытием украинского бренда.

Украина — провальный проект, деньги туда не возвращаются, а возвращать их надо. Вот для этого и запускается такая схема Алексей Леонков военный эксперт

Ленков обратил внимание, что даже если Россия найдет эти производства на территории Украины и нанесет по ним удары, это не повлияет на выпуск продукции, потому что реальные заводы находятся в ЕС.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не хочет допустить попадания своего оружия и технологий в Россию через третьи страны.