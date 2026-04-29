Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 29 апреля 2026

Раскрыта схема Зеленского по экспорту вооружений под видом украинского оружия

Военный эксперт Леонков: Производители ЕС продают оружие под вывеской Украины
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина займется экспортом вооружений. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что стоит за этими словами и кто на самом деле производит оружие.

По его словам, Зеленский просто засвечивает уже действующую в Европейском Союзе (ЕС) схему. На территории Евросоюза, заявил военный эксперт, есть предприятия с украинской юрисдикцией, которые выпускают вооружение, например компоненты для беспилотников.

«Некоторые из этих адресов Министерство обороны России публиковало открыто. Есть и другие производства, которые формально считаются украинскими, но на самом деле являются европейскими», — добавил Леонков.

Он объяснил, что Евросоюз сейчас зажат США по вопросам продажи своего оружия, а зажать Украину некем. Поэтому европейские производители меняют вывеску на украинскую и продают оружие всем подряд, вплоть до террористов. ЕС, указал специалист, действуют под прикрытием украинского бренда.

Украина — провальный проект, деньги туда не возвращаются, а возвращать их надо. Вот для этого и запускается такая схема

Алексей Леонковвоенный эксперт

Ленков обратил внимание, что даже если Россия найдет эти производства на территории Украины и нанесет по ним удары, это не повлияет на выпуск продукции, потому что реальные заводы находятся в ЕС.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не хочет допустить попадания своего оружия и технологий в Россию через третьи страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok