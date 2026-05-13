RusVesna: В Ивано-Франковске цыгане устроили массовую драку с индийцами

В Ивано-Франковске на западе Украины индийцы сошлись в массовой драке с цыганами. На инцидент обратил внимание Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

На появившихся в сети кадрах видно, как группа людей сошлась врукопашную. Причина конфликта не объясняется.

В 2025 году стало известно, что на Украину начали завозить мигрантов из Индии и Бангладеш. Местный бизнес сделал ставку на данную категорию работников, так как они не подлежат мобилизации в Вооруженные силы страны (ВСУ). Иностранцы чаще всего становятся разнорабочими, специалистами в сфере логистики, водителями и сварщиками.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил об опасности массового бегства молодежи из страны и замещения их мигрантами из Азии.

