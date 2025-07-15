Открыт простой способ снизить риск возрастных заболеваний

AJCN: Снижение калорийности рациона уменьшает риск возрастных заболеваний

Снижение калорийности рациона всего на 10-15 процентов может улучшать здоровье и снижать риск возрастных заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Университета Тафтса, опубликовавшие результаты работы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Ученые проанализировали данные проекта CALERIE, в рамках которого добровольцы в течение двух лет пытались сократить потребление калорий на 25 процентов. В реальности участники уменьшили рацион примерно на 12 процентов, однако даже этого оказалось достаточно для заметного снижения артериального давления, уровня «плохого» холестерина и инсулина.

Кроме того, у участников уменьшился уровень реактивных форм кислорода — нестабильных молекул, повреждающих клетки и связанных со старением организма. Исследователи считают, что умеренное ограничение калорий помогает организму эффективнее вырабатывать энергию и снижать окислительный стресс.

Авторы подчеркивают, что речь не идет о жестких диетах или голодании. По их словам, положительный эффект могут дать даже небольшие изменения — например, отказ от ежедневного десерта или сладких кофейных напитков. При этом ученые напоминают, что пожилым людям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями перед снижением калорийности рациона стоит проконсультироваться с врачом.

