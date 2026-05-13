14:09, 13 мая 2026

Появились подробности о «нулевом пациенте» с хантавирусом

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с Радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации с распространением хантавируса Андес на борту круизного лайнера MV Hondius, а также дал портрет «нулевого пациента».

По его словам, «нулевой пациент» в данном случае — человек около 70 лет, который до круиза участвовал в орнитологической экспедиции, где мог подхватить вирус, о чем ранее сообщила газета New York Post. Эксперты полагают, что заражение произошло именно во время путешествия, так как в районах наблюдений обитает большое количество грызунов — переносчиков инфекции.

При этом не исключено, что заболевание могло начать распространяться среди отдыхающих через инфицированные продукты, которые, однако, пока не нашли, из-за чего российский ученый склонен считать, что наиболее вероятной остается версия передачи вируса от первого заболевшего пассажира другим людям. Он также указал, что, скорее всего, вирус будет распространяться быстро, несмотря на то что ранее считалось, что хантавирус обычно передается медленно и главным образом при тесном контакте между людьми.

«Это классическая ситуация с нулевым пациентом. И если это так, то это самая напряженная ситуация, потому что тогда на подходе третья генерация передач, и тогда может быть очень плохо», — высказался он.

Между тем кандидат медицинских наук Николай Крючков полагает, что пандемия хантавируса Андес маловероятна. «Я бы сказал, что крайне низкая вероятность», — указал он.

