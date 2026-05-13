Бывший СССР
В Казахстане отказались от захоронения иностранных радиоактивных отходов

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: leshiy985 / Shutterstock / Fotodom

Нижняя палата парламента Казахстана одобрила законопроект, который предусматривает запрет на ввод и захоронение иностранных радиоактивных отходов на территории республики. Об этом передает РИА Новости.

«Одной из важных норм документа является запрет на ввоз, размещение и захоронение иностранных радиоактивных отходов на территории Казахстана», — указано в сообщении палаты.

Отмечается, что мера направлена на защиту экологической независимости и национальной безопасности страны.

В середине марта этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую Конституцию республики. Он также объявил 1 июля датой, когда Конституция официально вступит в силу.

