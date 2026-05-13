В российском регионе дачникам пришлось откапывать дома

В Петропавловске-Камчатском жителям пришлось выкапывать дома из сугробов

В Петропавловске-Камчатском до сих пор не сошел снег — жителям приходится буквально откапывать дачные дома. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Полноценная весна на полуостров так и не пришла, сообщили журналисты. В нескольких километрах от региональной столицы — завалы снега, а владельцы участков прорывают себе путь до туалетов: одни разгребают завалы лопатами, другие с помощью техники.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском десятки автомобилей оказались под сугробами после рекордно снежной зимы. Многие оказались раздавлены тяжестью снега.

Зимой Камчатку накрыл рекордный за 60 лет снегопад. По словам начальника камчатского управления по гидрометеорологии Веры Поляковой, в Петропавловске-Камчатском в декабре 2025 года выпало 370 миллиметров осадков, что составляет 316 процентов от месячной нормы, а за первые дни января 2026-го добавилось еще 163,6 миллиметра (149 процентов от нормы). Снегопады резко повысили лавинную опасность в регионе.