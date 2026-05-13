Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:14, 13 мая 2026Экономика

В российском регионе дачникам пришлось откапывать дома

В Петропавловске-Камчатском жителям пришлось выкапывать дома из сугробов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В Петропавловске-Камчатском до сих пор не сошел снег — жителям приходится буквально откапывать дачные дома. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Полноценная весна на полуостров так и не пришла, сообщили журналисты. В нескольких километрах от региональной столицы — завалы снега, а владельцы участков прорывают себе путь до туалетов: одни разгребают завалы лопатами, другие с помощью техники.

Ранее стало известно, что в Петропавловске-Камчатском десятки автомобилей оказались под сугробами после рекордно снежной зимы. Многие оказались раздавлены тяжестью снега.

Зимой Камчатку накрыл рекордный за 60 лет снегопад. По словам начальника камчатского управления по гидрометеорологии Веры Поляковой, в Петропавловске-Камчатском в декабре 2025 года выпало 370 миллиметров осадков, что составляет 316 процентов от месячной нормы, а за первые дни января 2026-го добавилось еще 163,6 миллиметра (149 процентов от нормы). Снегопады резко повысили лавинную опасность в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной

    Орбан пожелал либералам не растратить достижения 16 лет его правления

    Google представила ноутбук на Android

    Способность ВСУ отражать одновременную атаку большого числа беспилотников оценили

    Стало известно о новом назначении в кавказском регионе России после увольнения главы

    Новый седан петербургской сборки назвали «эталоном для чиновников»

    В Казахстане отказались от захоронения иностранных радиоактивных отходов

    Курс доллара упал ниже 73 рублей

    В российском регионе дачникам пришлось откапывать дома

    Один перевозчик урезал международные авиарейсы из-за подорожания авиатоплива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok