Популярная российская блогерша потеряла ребенка

Блогерша Маха Горячева сообщила, что потеряла ребенка

Популярная российская блогерша Маха Горячева (настоящее имя — Мария) сообщила, что потеряла ребенка. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я потеряла ребеночка. Все хранила в тайне про свою беременность, узнаете теперь так», — написала блогерша, обращаясь к подписчикам.

Горячева добавила, что теперь «заново учится жить», и пообещала в скором времени раскрыть подробности случившегося.

Ранее популярная российская блогерша Карина Смолова (в девичестве — Истомина) заявила, что пережила выкидыш. Как уточнила Смолова, у нее была биохимическая беременность.

Перед этим стало известно, что у блогерши из США Индиа Бэтсон произошел третий выкидыш. Она призналась, что испытывает одновременно горе, растерянность и злость.