Популярная российская блогерша пережила выкидыш

Блогерша Карина Смолова заявила, что пережила выкидыш

Популярная российская блогерша Карина Смолова (в девичестве — Истомина) заявила, что пережила выкидыш на раннем сроке беременности. Подробностями она поделилась в Telegram-канале.

По словам Смоловой, в начале марта она узнала, что ждет ребенка. «Находилась в приятном предвкушении с мужем (футболистом Федором Смоловым — прим. «Ленты.ру»). И мы много об этом разговаривали. Я рассказала маме, он рассказал своим родителям, мы рассказали самым‑самым близким друзьям — все за нас порадовались», — вспомнила она.

Вскоре блогерша отправилась на прием к врачу, и ей предложили сдать анализ на ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) — гормон, который обнаруживается у женщин при наступлении беременности. Результаты показали, что у нее биохимическая беременность. «И она (врач — прим. «Ленты.ру») говорит: "Ну все, ждите кровотечение". И кровотечение началось не сразу, не в этот же день, оно началось только через неделю. (…) Кровотечение было небольшое», — рассказала Смолова. Она добавила, что сейчас с ней все в порядке.

Ранее Смолова поделилась историей о том, как едва не лишилась жизни. Блогерша уточнила, что это произошло в 2021 году, когда у нее была наркотическая зависимость.

Истомина вышла замуж за Смолова в июне 2023 года. В ноябре того же года у пары родилась дочь Лора.