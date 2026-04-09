Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:40, 9 апреля 2026Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша пережила выкидыш

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleTalk / Legion-Media

Популярная российская блогерша Карина Смолова (в девичестве — Истомина) заявила, что пережила выкидыш на раннем сроке беременности. Подробностями она поделилась в Telegram-канале.

По словам Смоловой, в начале марта она узнала, что ждет ребенка. «Находилась в приятном предвкушении с мужем (футболистом Федором Смоловымприм. «Ленты.ру»). И мы много об этом разговаривали. Я рассказала маме, он рассказал своим родителям, мы рассказали самым‑самым близким друзьям — все за нас порадовались», — вспомнила она.

Вскоре блогерша отправилась на прием к врачу, и ей предложили сдать анализ на ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) — гормон, который обнаруживается у женщин при наступлении беременности. Результаты показали, что у нее биохимическая беременность. «И она (врач — прим. «Ленты.ру») говорит: "Ну все, ждите кровотечение". И кровотечение началось не сразу, не в этот же день, оно началось только через неделю. (…) Кровотечение было небольшое», — рассказала Смолова. Она добавила, что сейчас с ней все в порядке.

Ранее Смолова поделилась историей о том, как едва не лишилась жизни. Блогерша уточнила, что это произошло в 2021 году, когда у нее была наркотическая зависимость.

Истомина вышла замуж за Смолова в июне 2023 года. В ноябре того же года у пары родилась дочь Лора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов назвал два сценария для Украины

    Зеленский рассказал о блокировке «кислорода»

    Дацик раскрыл гонорар за бой против Александра Емельяненко

    Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» заслуженный артист России

    Российские подростки нашли три пакета с частями тела человека

    Москвич выбежал на улицу голым и начал крушить машины во дворе

    Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

    Опубликованное видео с раскрепощенными девушками на капоте привлекло полицию

    Армения и Азербайджан забеспокоились

    В России оценили идею выдавать сертификаты на очистители воздуха одной категории граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok