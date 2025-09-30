Популярная российская блогерша едва не лишилась жизни из-за алкоголя

Блогерша Смолова едва не лишилась жизни из-за транквилизаторов и алкоголя

Популярная российская блогерша Карина Смолова (в девичестве — Истомина) рассказала, что едва не лишилась жизни из-за случая, связанного с алкоголем. Об этом она вспомнила в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Блогерша рассказала, что это событие произошло в январе 2021 года, когда у нее была наркотическая зависимость. По ее словам, она употребила большое количество транквилизаторов и одновременно с этим выпила много алкоголя. После этого Смолова намеренно нанесла себе много физических повреждений.

Она призналась, что неделю после произошедшего ничего не помнила. «Я не знаю, как я выжила, если честно», — сказала Смолова о ситуации, едва не стоившей ей жизни.

