Популярная российская блогерша едва не лишилась жизни из-за алкоголя

Блогерша Смолова едва не лишилась жизни из-за транквилизаторов и алкоголя
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Популярная российская блогерша Карина Смолова (в девичестве — Истомина) рассказала, что едва не лишилась жизни из-за случая, связанного с алкоголем. Об этом она вспомнила в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

Блогерша рассказала, что это событие произошло в январе 2021 года, когда у нее была наркотическая зависимость. По ее словам, она употребила большое количество транквилизаторов и одновременно с этим выпила много алкоголя. После этого Смолова намеренно нанесла себе много физических повреждений.

Она призналась, что неделю после произошедшего ничего не помнила. «Я не знаю, как я выжила, если честно», — сказала Смолова о ситуации, едва не стоившей ей жизни.

Ранее блогерша рассказала, почему не захотела рожать за границей. По ее словам, она осталась в России из-за доверия к врачам.

    Все новости