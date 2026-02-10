Умер адвокат Генрих Падва

Интернет и СМИ
09:03, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Популярная блогерша пережила третий выкидыш

Блогерша из США Индиа Бэтсон сообщила, что у нее случился третий выкидыш
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @indiabatson

Популярная блогерша из США Индиа Бэтсон сообщила, что пережила выкидыш. О случившемся она рассказала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Бэтсон, о беременности она и ее муж узнали в январе 2026 года, через девять месяцев после того, как она родила четвертого ребенка. «Мы сразу же начали представлять нашу шумную, хаотичную и полную радости жизнь. (...) На этой неделе на УЗИ мы узнали, что наш ребенок перестал расти. У меня была замершая беременность», — написала она.

Блогерша призналась, что это третий выкидыш в ее жизни. «Три раза потерять плод — это действительно ужасно. У меня нет других слов», — заявила Бэтсон и добавила, что она и ее партнер испытывают одновременно печаль, злость, растерянность и горе.

Ранее финалистка популярного телешоу «Лучший пекарь Британии» (The Great British Bake Off) Руби Бхогал рассказала, что у нее случился выкидыш. «Меня мучают вопросы: почему? Почему именно я? Что я сделала не так?» — поделилась она переживаниями.

Индиа Бэтсон ведет канал на YouTube, на который подписано 456 тысяч пользователей. На странице она выкладывает видео о материнстве и уходе за собой.

