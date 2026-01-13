Реклама

У финалистки популярного телешоу случился выкидыш

У финалистки шоу «Лучший пекарь Британии» Руби Бхогал случился выкидыш
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @rubybhogal

Финалистка популярного британского телешоу «Лучший пекарь Британии» (The Great British Bake Off) Руби Бхогал заявила, что у нее случился выкидыш. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Бхогал, в конце прошлого года она узнала, что ждет ребенка. «Мы [с мужем] были очень рады. (...) Но, к сожалению, незадолго до Рождества (в Великобритании его празднуют 25 декабря — прим. «Ленты.ру») у меня произошел выкидыш», — рассказала звезда кулинарного шоу.

Она добавила, что чувствует себя опустошенной и потерянной. «Меня мучают вопросы: почему? Почему именно я? Что я сделала не так?» — призналась Бхогал.

Ранее британская телезвезда Зои Уильямс рассказала, что перенесла выкидыш в прямом эфире шоу. Она уточнила, что это произошло на раннем сроке.

«Лучший пекарь Британии» — британское шоу, в котором пекари-любители соревнуются в своем искусстве. Бхогал участвовала в девятом сезоне проекта и в финале заняла второе место.

