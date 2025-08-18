Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:13, 18 августа 2025Интернет и СМИ

У телезвезды случился выкидыш в прямом эфире шоу

Британская телезвезда Уильямс рассказала, что перенесла выкидыш в прямом эфире
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jordan Pettitt / Pool / Getty Images

Британская телезвезда Зои Уильямс заявила, что перенесла выкидыш в прямом эфире шоу. Об этом она рассказала в программе «Этим утром» (This Morning), передает издание The Mirror.

По словам Уильямс, выкидыш у нее случился в прямом эфире «Этим утром», где она является постоянным экспертом. «Я сидела здесь, на этом диване, истекая кровью», — вспомнила телезвезда.

Она добавила, что это был второй выкидыш. Оба, как уточнила Уильямс, произошли на ранних сроках.

В октябре 2024 года сообщалось, что Уильямс попала в больницу. Телезвезда призналась, что срочно составила завещание из-за тяжелого состояния.

Зои Уильямс — врач, постоянный эксперт программы «Этим утром». Также она была участницей шоу «Гладиаторы» (Gladiators). Телезвезда состоит в отношениях с консультантом по подбору персонала Стюартом Маккеем. Пара воспитывает сына.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту. Машину со 130 килограммами взрывчатки везли из Украины в Россию через Грузию

    Появились данные о повреждениях на Смоленской АЭС после атаки ВСУ

    Раскрыто расписание встречи Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

    Сырский оценил положение ВСУ на фронте

    Названы разрушающие зубы повседневные привычки

    Названо число состоящих в сектах россиян

    Студент изнасиловал 19-летнюю девушку в общественном туалете на пляже в Европе

    Жесткое задержание готовивших теракт на Крымском мосту попало на видео

    ФСБ пообещала суровое наказание готовившим теракт на Крымском мосту

    Тренер клуба РПЛ назвал позорным судейство в проигранном его командой матче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости