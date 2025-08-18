У телезвезды случился выкидыш в прямом эфире шоу

Британская телезвезда Уильямс рассказала, что перенесла выкидыш в прямом эфире

Британская телезвезда Зои Уильямс заявила, что перенесла выкидыш в прямом эфире шоу. Об этом она рассказала в программе «Этим утром» (This Morning), передает издание The Mirror.

По словам Уильямс, выкидыш у нее случился в прямом эфире «Этим утром», где она является постоянным экспертом. «Я сидела здесь, на этом диване, истекая кровью», — вспомнила телезвезда.

Она добавила, что это был второй выкидыш. Оба, как уточнила Уильямс, произошли на ранних сроках.

В октябре 2024 года сообщалось, что Уильямс попала в больницу. Телезвезда призналась, что срочно составила завещание из-за тяжелого состояния.

Зои Уильямс — врач, постоянный эксперт программы «Этим утром». Также она была участницей шоу «Гладиаторы» (Gladiators). Телезвезда состоит в отношениях с консультантом по подбору персонала Стюартом Маккеем. Пара воспитывает сына.