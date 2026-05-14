В Кремле высказались о влиянии дела Ермака на переговоры по Украине

Песков усомнился во влиянии дела Ермака на переговоры по Украине

Дело о коррупционных схемах с участием экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака вряд ли окажет влияние на переговоры по Украине. О значимости расследования для мирного урегулирования высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не думаю, что это может и возымеет какое-то влияние для дальнейшего продолжения мирного процесса», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также заявил, что суд над Ермаком является вопросом Киева и тех, кто давал ему деньги. Он подчеркнул, что Кремль «особо не следит» за делом и не считает его вопросом своей повестки.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял в отношении бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (233,8 миллиона рублей). Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении Ермака стало продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича.