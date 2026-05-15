Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:30, 15 мая 2026ЭкономикаЭксклюзив

Названы последствия резкого снижения ключевой ставки для рынка жилья

Риелтор Барсуков: Снижение ключевой ставки не сделает ипотеку доступнее
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Резкое снижение ключевой ставки приведет к значительному росту цен на квартиры, заявил гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему снижение ключевой ставки не делает жилье доступнее.

«Если Центробанк (ЦБ) опустит ставку до 12 процентов и отменит все лимиты, ипотека сильно активизируется. Это вызовет скачок цен примерно на 40 процентов. Ипотека сейчас недоступна не столько из-за ключевой ставки, которая составляет 14,5 процента, сколько из-за жестких требований к заемщикам», — объяснил риелтор.

Сегодня, по словам Барсукова, минимальная рыночная ставка по ипотеке — 16 процентов, остальные банки выдают под 18 процентов. Как объяснил специалист, чтобы получить кредит, нужен первоначальный взнос более 20 процентов, а все платежи не должны превышать 50 процентов дохода. При этом Центробанк может еще сильнее ужесточить требования, например, поднять первоначальный взнос до 40 процентов.

Сегодня рынок недвижимости находится в сложной ситуации. Квартиры по адекватной цене продаются за одну-две недели, но количество сделок сократилось из-за дефицита предложения. В Москве число объектов в экспозиции снизилось с 50 до 40 тысяч. Реально участвующих в рыночном обороте квартир стало примерно в два раза меньше, чем в прошлом году

Константин Барсуковгендиректор компании «Релайт-Недвижимость»

Если Центробанк начнет плавно снижать ставку, ипотека может стать условно доступной при ключевой ставке на уровне около 9 процентов, обратил внимание риелтор. В этом случае кредиты будут выдаваться примерно под 13 процентов. Но, специалист уточнил, что случится это не раньше чем через два года. Резкого снижения ждать не стоит, цены будут расти постепенно, заключил Барсуков.

Ранее риелтор Юлия Зобнина заявила, что ипотека в Москве перестала делать покупку жилья доступной для массового спроса. По ее словам, в настоящее время покупатели берут кредит в среднем на 20-25 процентов от стоимости квартиры, хотя раньше ипотека покрывала до 80 процентов всей суммы и выступала финансовой опорой для россиян. Теперь же покупатель сначала должен вложить довольно крупную сумму, а уже потом использовать ипотеку как вспомогательный фактор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ответил на предложение Путина

    Вернувшимся в Россию артистам посоветовали сменить профессию

    Жители российского города пожаловались на три дня без воды

    Наташа Королева привезла живущей в США сестре российский препарат для похудения

    Уроки судимого мужчины стоили российской казне 50 миллионов рублей

    В России обнаружили картель при закупках для госзаказчиков

    Потенциал рынка исламских финансов в России оценили

    Путин оценил уровень безработицы в России

    Итоги переговоров Трампа и Си Цзиньпина оценили

    Украина вернула из плена воевавших в Мариуполе бойцов «Азова»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok