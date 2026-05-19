Данные о понижении в России возраста вступления в брак до 14 лет не нашли подтверждения

Данные о понижении в России возраста вступления в брак до 14 лет — фейк

В соцсетях и СМИ распространились данные о том, что в России предложили снизить возраст вступления в брак, в каких-то постах в том числе говорится о том, что до 14 лет. На эту тему в беседе с НСН рассуждал председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, говоря о возможных решениях демографического кризиса.

Изначально специалист комментировал слова главного внештатного гериатра Минздрава России Ольги Ткачевой, которая заявила, что люди в возрасте до 39 лет считаются молодыми с биологической точки зрения. По мнению Крупнова, расширение возрастных границ молодежи может иметь неожиданные последствия для демографии России, так как инициатива косвенно поощряет откладывание создания семьи и рождения детей. В связи с этим он негативно отозвался об увеличении порога возраста молодежи до 39 лет, отметив, что важнее стимулировать более раннее создание семей, а не продлевать период «молодости».

«Странно слышать подобные предложения от гериатра. В нашей стране крайне важно не просто не повышать возраст вступления в брак, а постепенно снижать его — это государственная и общенациональная задача. Если мы будем бесконечно продлевать понятие "молодости" — например, до 70 лет, — это приведет лишь к потворству негативным демографическим и физиологическим тенденциям в стране», — порассуждал академик.

Таким образом, это лишь рассуждения отдельного специалиста, а не рассматриваемая в действительности на официальном уровне инициатива. Также спикер не озвучивал данные о конкретном возрасте в 14 лет — эти данные были додуманы после выхода его комментария и распространились преимущественно в соцсетях. Речи о том, чтобы действительно снизить возраст вступления в брак до 14 лет в России, — нет.

Более того, негативно на этот счет уже высказалась глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Депутат напомнила, что, согласно Семейному кодексу, граждане до 18 лет считаются детьми.

«Все остальное, за исключением случаев вступления в брак с разрешения местной администрации — при призыве на военную службу, беременности, тяжелом заболевании, — это посягательство на сексуальное здоровье несовершеннолетних, это уголовно наказуемое деяние», — подчеркнула парламентарий.

Данные о том, что в России предложили снизить возраст вступления в брак, распространились в российских СМИ. Об этом написали MK.RU, NEWS.ru, «Москва 24» и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».