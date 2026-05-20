Стало известно о планах замещения рабочих мест в России

Новак: В ближайшие пять лет в РФ предстоит заместить 11 миллионов рабочих мест

В ближайшие пять лет в РФ предстоит заместить 11 миллионов рабочих мест. Об этом стало известно из слов вице-премьера России Александра Новака, сообщает РИА Новости.

По словам представителя кабмина, в связи с уходом сотрудников на пенсию в ближайшую пятилетку нужно будет заместить 11 миллионов рабочих специальностей. Во время выступления на Форуме по повышению производительности труда в НЦ «Россия» Новак добавил, что этот вызов необходимо решать уже сейчас, а не в далеком будущем. Без успешного решения этой проблемы станет затруднительным выполнение национальных целей, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста, подчеркнул вице-премьер.

Мероприятие в Красноярском крае объединило парламентариев, представителей профильных федеральных органов исполнительной власти и крупного бизнеса, реализующих механизмы повышения производительности труда.

Ранее Новак заявил, что безработица в России сегодня находится на историческом минимуме в 2,2 процента. По оценке Минтруда, при существующей социально-демографической модели страна вплотную приблизилась к структурному пределу. Дефицит кадров стал одним из главных ограничителей экономического роста. Согласно прогнозам, к 2030 году дополнительная потребность экономики в работниках составит порядка 3,1 миллиона человек, добавил он.