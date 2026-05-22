22 мая в России отмечается День винегрета и День бассейновой индустрии. В мире вспоминают о важности биологического разнообразия. Кроме того, в этот день исполняется 102 года со дня рождения французского певца Шарля Азнавура. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечаются 22 мая и какие приметы связаны с этим днем.

Праздники в России

День винегрета

Салат из вареных овощей, горошка и заправки из уксуса, растительного масла и соли считается блюдом русской кухни. Однако появилось оно во Франции — винегретом изначально назывался соус с уксусом, которым заправляли блюда из овощей. Но в конце XVIII века, попав в Россию, соус дал название одному из популярнейших салатов, без которого не обходится практически ни одно русское застолье.

День бассейновой индустрии

Бассейновая индустрия — молодая и активно развивающаяся отрасль российской экономики. Неофициальный праздник в честь сотрудников предложила учредить одна из компаний-производителей композитных бассейнов, инициативу подхватили в Союзе профсоюзов страны, а также в Межрегиональном профсоюзе работников бассейновой промышленности.

День бассейновой индустрии призван не только сплотить сотрудников отрасли, но и напомнить клиентам о том, что совсем скоро начнется лето, а значит, самое время подумать об установке бассейна на своем участке.

Какие еще праздники отмечают в России 22 мая

День богатырского посвиста;

День основания Третьяковской галереи.

Праздники в мире

Международный день биологического разнообразия

Праздник учредили в 1995 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Изначально для него установили дату 29 декабря, однако в начале 2000-х День биологического разнообразия перенесли на 22 мая, потому что в декабре и так было много праздников.

Термин «биологическое разнообразие» используют для описания разнообразия всего живого на Земле. По данным ООН, сейчас описано около 1,75 миллиона видов живых организмов, большую часть которых составляют малые существа, в том числе насекомые.

Праздник призван обратить внимание общественности на проблему сокращения количества видов флоры и фауны в результате действий человека, а также рассказать о возможных способах ее решения.

Всемирный день готов

Готы — молодежная субкультура, зародившаяся в Великобритании в конце 1970-х на базе панк-движения. Помимо экстравагантно-мрачного стиля в одежде, готов отличает интерес к тяжелой музыке и мрачной литературе, фильмам ужасов и мистике.

Праздник в честь субкультуры появился в 2009 году, после эфира BBC Radio 6: британская радиостанция проводила серию передач, посвященных различным музыкальным культурам, в том числе готической. Двум диджеям, которые занимались подготовкой эфира, видимо, так понравилась музыка готов, что они решили ежегодно отмечать праздник в честь субкультуры.

Какие еще праздники отмечают в мире 22 мая

День Шерлока Холмса;

День рождения тюбика зубной пасты;

Всемирный день городских фермеров.

Какой церковный праздник 22 мая

День перенесения мощей Николая Чудотворца

Николай Чудотворец родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии (ныне территория Турции). Семья была зажиточной, однако после смерти родителей святой раздал свое наследство и посвятил себя служению Богу.

Предание гласит, что в течение жизни Святитель Николай совершил множество чудес: спасал моряков, потерпевших крушение, молитвой избавил жителей города Миры от голода, неоднократно выводил из тюрем невинно осужденных узников.

Мощи святого Николая тоже считаются чудотворными. Изначально они хранились в Мирах, однако 22 мая 1087 года их доставили в итальянский город Бари, где они хранятся до сих пор.

Какие еще церковные праздники отмечают 22 мая

День памяти мученика Христофора Ликийского;

День памяти пророка Исаии;

День памяти преподобного Иосифа Оптинского.

Приметы на 22 мая

В старину считалось, что утренняя роса приобретает целебные свойства в праздник Николая Чудотворца: если ею умыться — красоту и молодость удастся сохранить надолго;

Если 22 мая отказать кому-нибудь в помощи, то придут семь лет болезней и невзгод;

Дождь в этот день предвещает богатый урожай.

Кто родился 22 мая

Шарль Азнавур (1924 — 2018)

22 мая исполняется 102 года со дня рождения Шарля Азнавура — французского шансонье армянского происхождения. Его настоящее имя — Шахнур Вахинак Азнавурян.

Слава пришла к шансонье после того, когда в одном из парижских кафе его заметила Эдит Пиаф — на тот момент уже известная певица. В начале творческого пути Азнавур сопровождал Пиаф на гастролях и писал для нее песни.

За долгую сольную карьеру Азнавур исполнил более 1300 песен и снялся более чем в 60 фильмах. В 1998 году его признали лучшим эстрадным исполнителем XX века по результатам опроса журнала Time и телеканала CNN.

Актер театра и кино, режиссер, сценарист и продюсер сэр Лоуренс Оливье считается одним из самых титулованных актеров Великобритании XX века. В 1947 году он был возведен в рыцарское достоинство, в 1970-м стал первым актером, получившим пожизненное пэрство за профессиональную деятельность. Кроме того, Лоренс Оливье был удостоен двух «Оскаров», трех «Золотых глобусов», премии BAFTA и других наград.

Сейчас имя Оливье носит самый большой зрительный зал Королевского национального театра Великобритании, а премию, названную в его честь, присуждают лучшим актерам и актрисам страны.

