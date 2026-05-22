Россия объявила в международный розыск бывшего министра обороны Британии

СК завершил расследование дела против экс-министра обороны Британии Уоллеса

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Великобритании Роберта Бена Лоббана Уоллеса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По версии следствия, в сентябре 2025 года Уоллес во время конференции «Варшавский форум по безопасности 2025» призвал предоставить Украине возможность наносить удары дальнобойным оружием по Крымскому мосту. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму.

Сейчас экс-министр обороны Британии объявлен в международный розыск. Ранее он разыскивался только в России.

