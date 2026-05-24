Си Цзиньпин повысил голос на встрече с Трампом

FT: Си Цзиньпин повысил голос на переговорах с Трампом из-за Японии

Председатель КНР Си Цзиньпинь повысил голос на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, когда речь зашла о Японии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, эта тема стала самой горячей фазой на переговорах двух лидеров. Сообщается, что Си Цзиньпинь раскритиковал японского премьер-министра Санаэ Такаити и ее планы по повышению оборонных расходов страны. В ответ Трамп заявил, что Япония должна занимать более жесткую позицию в вопросах обороны из-за угрозы со стороны Северной Кореи. При этом, как указывает издание, обсуждение политики Токио даже не фигурировало в программе их встречи.

Трамп посетил Китай с госвизитом 13 мая, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Позже глава Белого дома описал эту встречу словом «отлично».