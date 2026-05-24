Врач раскрыла признаки аллергии на алкоголь

Врач Кашух: При аллергии на алкоголь после его употребления появляется отек губ

Эксперт лаборатории «Гемотест» гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какими признаками может проявляться аллергия на алкоголь. Их врач раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Доктор отметила, что чаще всего при аллергии на алкоголь после его употребления появляется покраснение кожи, особенно лица и шеи, зуд и высыпания. Также на проблему может указывать отек губ, век или даже гортани. Иногда при аллергии на спиртное человек начинает чихать, кашлять и ощущать нехватку воздуха. Некоторые люди жалуются на учащенное сердцебиение, головную боль, головокружение, дискомфорт в желудке, тошноту или расстройство пищеварения, добавила гастроэнтеролог.

«Опасность аллергии на алкоголь заключается прежде всего в ее непредсказуемости. Реакция может возникнуть внезапно на привычный напиток. С каждым эпизодом употребления симптомы могут усиливаться. Помимо этого, спиртные напитки могут усугублять течение хронических заболеваний, особенно бронхиальной астмы, болезней органов пищеварения, что дополнительно повышает риск для здоровья», — добавила Кашух.

