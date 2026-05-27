Россиянка раскрыла отношение жителей Киргизии к своим соотечественникам

Российская тревел-блогерша побывала в Киргизии и раскрыла отношение местных жителей к своим соотечественникам. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что, в основном, они относятся к гражданам России очень тепло. По словам блогерши, почти все жители этой страны бывшего СССР (особенно старшее поколение) прекрасно говорят по-русски, и этот язык имеет статус официального.

«Я не буду сочинять, что столкнулась с каким-то невероятным гостеприимством, возможно, из-за того, что я из Крыма, но местные люди в целом были приятные, дружелюбные, старались помочь во всем», — призналась путешественница.

Несмотря на это, турпоток россиян в Киргизию снижается уже третий год подряд, добавила автор. Так, за 2025 год они совершили чуть больше 320 тысяч поездок в республику. «Это, конечно, не так уж и много. Стоит ли ехать? Как по мне, однозначно!» — заключила она.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Киргизии и удивился неприлично дешевой еде. Он рассказал, что обед на местном рынке выходит в среднем в 37 сомов (около 30 рублей).