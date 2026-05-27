Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 27 мая 2026Путешествия

Россиянка раскрыла отношение жителей Киргизии к своим соотечественникам

Алина Черненко

Фото: Yasin Baturhan Ergin / Anadolu / Getty Images

Российская тревел-блогерша побывала в Киргизии и раскрыла отношение местных жителей к своим соотечественникам. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что, в основном, они относятся к гражданам России очень тепло. По словам блогерши, почти все жители этой страны бывшего СССР (особенно старшее поколение) прекрасно говорят по-русски, и этот язык имеет статус официального.

Материалы по теме:
«Похоже на швейцарские горные луга» Полный гайд по Киргизии: все, что нужно знать туристу об отдыхе в этой стране
«Похоже на швейцарские горные луга»Полный гайд по Киргизии: все, что нужно знать туристу об отдыхе в этой стране
24 июля 2023
Таджикистан и Киргизию соединяет одна из самых красивых дорог. Почему ее нужно увидеть, но чего стоит опасаться?
Таджикистан и Киргизию соединяет одна из самых красивых дорог.Почему ее нужно увидеть, но чего стоит опасаться?
27 мая 2022

«Я не буду сочинять, что столкнулась с каким-то невероятным гостеприимством, возможно, из-за того, что я из Крыма, но местные люди в целом были приятные, дружелюбные, старались помочь во всем», — призналась путешественница.

Несмотря на это, турпоток россиян в Киргизию снижается уже третий год подряд, добавила автор. Так, за 2025 год они совершили чуть больше 320 тысяч поездок в республику. «Это, конечно, не так уж и много. Стоит ли ехать? Как по мне, однозначно!» — заключила она.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Киргизии и удивился неприлично дешевой еде. Он рассказал, что обед на местном рынке выходит в среднем в 37 сомов (около 30 рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мать с пятью маленькими детьми пропала в российском городе. Ее нашли спустя месяц. Что об этом известно?

    Небензя указал на близость глобальной катастрофы

    Раскрыты цены на самую мощную версию Voyah Taishan в России

    Названы проблемы популярной на вторичном рынке модели Nissan

    Раскрыты схемы обмана россиян при покупке билетов

    Предсказана судьба Зеленского при приближении к мирному соглашению

    Популярный мессенджер подал заявку на регистрацию бренда в России

    Россиянка раскрыла отношение жителей Киргизии к своим соотечественникам

    В России начались продажи дорой машины малоизвестной марки

    Мужчины старше 40 дали молодым людям важные советы о сексе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok