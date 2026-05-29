РИА Новости: Россиянам рассказали об обещаниях мошенников при оформлении виз США

Россиян предупредили о мошенничестве при оформлении виз в США — им рекомендовали не верить обещаниям ускорить или гарантировать получение разрешения на въезд с помощью связей с действующими или бывшими консулами. Об этом РИА Новости рассказал адвокат из Нью-Йорка Аркадий Бух.

На прошлой неделе в СМИ сообщали о жалобах россиян на визовый центр в Казахстане, который за дополнительную сумму гарантировал увеличение шансов на получение визы. Всего пострадало около 30 россиян, а мошенники смогли заработать около пяти миллионов рублей. «Консулы находятся под наблюдением федерального правительства США во время службы и, в общем-то, даже после выхода на пенсию», — объяснил он.

Адвокат отметил, что гарантировать одобрение заявки на визу не может никто. Он рекомендовал не доверять посредникам, которые ставят низкие цены, обещают решить все с помощью связей или передать «инсайдерскую» информацию. «Я рекомендую обращаться в лицензированные адвокатские компании. Пусть это будет дороже, но зато надежно», — заключил Бух.

Ранее соотечественникам рассказали о самых распространенных ловушках мошенников при оформлении визы в США. Так, те наживаются на тех россиянах, которые ищут способ оплатить консульский сбор.