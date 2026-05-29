Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:46, 29 мая 2026Путешествия

Россиян предупредили о мошенничестве при оформлении виз в США

РИА Новости: Россиянам рассказали об обещаниях мошенников при оформлении виз США
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Россиян предупредили о мошенничестве при оформлении виз в США — им рекомендовали не верить обещаниям ускорить или гарантировать получение разрешения на въезд с помощью связей с действующими или бывшими консулами. Об этом РИА Новости рассказал адвокат из Нью-Йорка Аркадий Бух.

На прошлой неделе в СМИ сообщали о жалобах россиян на визовый центр в Казахстане, который за дополнительную сумму гарантировал увеличение шансов на получение визы. Всего пострадало около 30 россиян, а мошенники смогли заработать около пяти миллионов рублей. «Консулы находятся под наблюдением федерального правительства США во время службы и, в общем-то, даже после выхода на пенсию», — объяснил он.

Материалы по теме:
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024
Виза в США в 2026 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2026 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
13 января 2026

Адвокат отметил, что гарантировать одобрение заявки на визу не может никто. Он рекомендовал не доверять посредникам, которые ставят низкие цены, обещают решить все с помощью связей или передать «инсайдерскую» информацию. «Я рекомендую обращаться в лицензированные адвокатские компании. Пусть это будет дороже, но зато надежно», — заключил Бух.

Ранее соотечественникам рассказали о самых распространенных ловушках мошенников при оформлении визы в США. Так, те наживаются на тех россиянах, которые ищут способ оплатить консульский сбор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо обратился к Евросоюзу в связи с инцидентом с БПЛА в Румынии

    Золотоискатели провели неделю в затопленной пещере и выжили

    Холодное вторжение в Центральной России подошло к концу

    В России заявили о рекордном вылове минтая и сельди

    Прокуратура Нидерландов решила взыскать с Промеса 8 миллионов евро за проданный кокаин

    В России захотели приостанавливать эвакуацию машин по одной причине

    Раскрыт iPhone 21

    Призер чемпионата России по тайскому боксу оказался лидером ОПГ

    Мерц отреагировал на падение БПЛА на жилой дом в Румынии

    Россиян предупредили о мошенничестве при оформлении виз в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok