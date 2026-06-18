«Радио Судного дня» передало две шифровки с загадочными словами

Радиостанция УВБ-76 передала слова «ощупывание» и «невысокий»

Радиостанция УВБ-76 передала второе загадочное сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Первая шифровка прозвучала в эфире так называемого радио Судного дня в 10:50 по московскому времени и содержала слово «ощупывание». После восьмичасовой паузы она продолжила вещание и передала сообщение со словом «невысокий».

Ни то ни другое слово до сих пор не встречалось в передачах УВБ-76.

НЖТИ 87076 ОЩУПЫВАНИЕ 4068 5547

НЖТИ 54531 НЕВЫСОКИЙ 9223 6768

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.