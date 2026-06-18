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20:37, 18 июня 2026Россия

Российские бойцы СВО вызвали на себя огонь и обнаружили противника

RT: Российские бойцы СВО вызвали на себя огонь и обнаружили противника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине вызвали на себя огонь, чтобы выявить позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военнослужащий с позывным Фанни в беседе с RT.

«Был страшный момент, когда по тебе открывают из пулемета огонь и над тобой разрываются пули. Мы тогда работали втроем. Приняли такое решение — вызвать на себя огонь», — вспомнил собеседник издания.

По его словам, таким образом им удалось вычислить долговременную огневую точку противника.

«В ответ они начали стрелять. FPV-дроны подлетали. Хорошо, там был блиндаж, и мы там спрятались. В этот момент сослуживец обнаружил вспышки и начал устранять противника», — заключил Фанни, добавив, что задачу удалось благополучно выполнить.

Ранее сообщалось, что боец СВО из Татарстана спас сослуживцев, вызвав огонь на себя. Бойца не стало в феврале 2024 года, ему было 39 лет.

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