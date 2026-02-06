Боец СВО вызвал огонь на себя ради спасения сослуживцев

Боец СВО из Татарстана спас сослуживцев, вызвав огонь на себя

Боец специальной военной операции (СВО) из Татарстана спас сослуживцев, вызвав огонь на себя. Об этом сообщает сетевое издание «Заинск-информ».

Александр Данилов ушел на спецоперацию осенью 2022 года. Бойца не стало в феврале 2024 года, ему было 39 лет.

Мать Данилова рассказала, что группа, в которой был ее сын, попала в окружение. Солдат взялся прикрывать товарищей, приказав им отходить. Сам же он остался на позиции и вызвал огонь на себя.

Тело Данилова не могли вернуть домой больше года.

Ранее стало известно о письме десятиклассницы, спасшем другого бойца СВО. Налетевший порыв ветра вырвал письмо из рук солдата. Он отбежал в сторону, пытаясь поймать конверт. В это время группу, в которой он находился несколькими секундами ранее, накрыл украинский дрон. За исключением побежавшего за письмом военнослужащего никто не выжил.

