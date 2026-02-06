Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 6 февраля 2026Россия

Боец СВО вызвал огонь на себя ради спасения сослуживцев

Боец СВО из Татарстана спас сослуживцев, вызвав огонь на себя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) из Татарстана спас сослуживцев, вызвав огонь на себя. Об этом сообщает сетевое издание «Заинск-информ».

Александр Данилов ушел на спецоперацию осенью 2022 года. Бойца не стало в феврале 2024 года, ему было 39 лет.

Мать Данилова рассказала, что группа, в которой был ее сын, попала в окружение. Солдат взялся прикрывать товарищей, приказав им отходить. Сам же он остался на позиции и вызвал огонь на себя.

Тело Данилова не могли вернуть домой больше года.

Ранее стало известно о письме десятиклассницы, спасшем другого бойца СВО. Налетевший порыв ветра вырвал письмо из рук солдата. Он отбежал в сторону, пытаясь поймать конверт. В это время группу, в которой он находился несколькими секундами ранее, накрыл украинский дрон. За исключением побежавшего за письмом военнослужащего никто не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на офицера ГРУ. Что известно о нападении на генерал-лейтенанта Алексеева и розыске киллера?

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    Редкие дельфины-панды попали на видео

    Военкор оценил переход населенного пункта в Сумской области под российский контроль

    В Раде назвали 2026-й годом возвращения России в международный спорт

    Российские дроны пробьют «мангалы» ударным ядром

    В Кремле сообщили о созыве Путиным оперативного совещания с членами Совета безопасности

    Известный актер показал улыбку без зуба и раскрыл неожиданную причину его отсутствия

    На фоне рекордных долгов РЖД начали занимать деньги в юанях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok