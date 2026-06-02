2 июня: какой праздник отмечают в России и мире

2 июня в России отмечают праздник, посвященный правильному питанию и борьбе с лишним весом. Православные верующие в этот день вспоминают благоверного князя Довмонта Псковского. День рождения отмечает актриса Юлия Снигирь. «Лента.ру» рассказывает про все важные праздники, которые выпадают на 2 июня 2026 года.

Праздники в России и в мире

День здорового питания и отказа от излишеств в еде

Российский праздник стал ответом Дню обжорства на Западе, который также отмечают в мае. День здорового питания впервые отпраздновали в 2011 году, традиционно в честь праздника медицинские учреждения проводят просветительские мероприятия на тему здорового питания и борьбы с лишним весом.

По данным Минздрава, у 60-62 процентов россиян есть избыточный вес, из них 20 процентов страдают от ожирения и сопутствующих заболеваний

Проблема лишнего веса актуальна для многих стран. По данным ООН за 2022 год, во всем мире избыточную массу тела имели 2,5 миллиарда взрослых людей.

Какие еще праздники отмечают в мире 2 июня

День запуска бумажных змеев и самолетиков;

День Республики в Италии;

День гражданской авиации в Азербайджане;

День Ботева в Болгарии.



Какой церковный праздник 2 июня

День памяти благоверного князя Довмонта Псковского

Довмонт жил в середине XIII века и исповедовал язычество. Он был литовским князем, но перебрался в Псков, спасаясь от политических интриг. Там Довмонт принял православие и в крещении стал Тимофеем. Псковичи избрали его своим князем, и Довмонт управлял городом 33 года, став покровителем для многих храмов и монастырей.

Довмонт прославился тем, что долгие годы защищал псковские земли от западных захватчиков. Благодаря браку с внучкой Александра Невского, князь породнился с русскими великими князьями.

Мирожская Богоматерь со святым князем Довмонтом и его супругой Марией Дмитриевной. Древний список в Псковском музее Изображение: shakko / Wikipedia

В народе 2 июня называют днем Тимофея Грядочника. В старину в это время уже активно работали в огороде и начинали молиться о хорошем урожае.

Какие еще церковные праздники отмечают 2 июня

День памяти преподобных Завулона и Сосанны, родителей равноапостольной Нины;

День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия;

Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

Приметы на 2 июня

Дождь идет весь день — июнь пройдет без осадков.

Кроты вылезли из нор — к дождю.

Вечером много росы — следующий день будет ясным.

Утки резвятся в воде — к дождю.

Кто родился 2 июня

Юлия Снигирь (43 года)

Широкому зрителю актриса запомнилась благодаря главной роли в фильме «Мастер и Маргарита» (2024), который называют одной из самых удачных экранизаций романа Булгакова.

Снигирь впервые появилась на экране в клипе группы «Звери» «До скорой встречи» (ее подвозит главный герой). Позднее она сыграла в фильмах «Обитаемый остров» и «Казнь», сериалах «Великая» и «Новый Папа». С 2019 года Юлия Снигирь замужем за актером Евгением Цыгановым.

Бедрос Филиппович родился в Болгарии в армянской семье. Начинал музыкальную карьеру в оперном театре и выступал с оркестрами. Прославился, когда стал исполнять патриотические песни на советской эстраде. Например, в его репертуаре была песня «Алеша», посвященная памятнику советскому солдату. За годы карьеры Бедрос Киркоров записал для радио около 50 песен на разных языках.

