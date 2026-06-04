ПМЭФ-2026. День второй

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19:34, 4 июня 2026Россия

Новак и гости ПМЭФ из Саудовской Аравии осмотрели павильон «Душа России»

Уникальные антикварные иконы и экспонаты показали на ПМЭФ
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак вместе с представителями делегации Королевства Саудовская Аравия, выступающего страной-гостем Петербургского международного экономического форума, посетил выставочную экспозицию ПМЭФ, развернутую в павильонах конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Знакомство с экспозицией стартовало с павильона культурно-просветительского проекта «Душа России», созданного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставка объединила произведения современных художников, дизайнеров и отечественных брендов, отражающие традиции народных художественных промыслов: предметы интерьера, текстиль, авторскую керамику, арт-объекты и музейные раритеты.

Особое внимание гостей привлекли уникальные антикварные экспонаты, среди которых две старинные иконы — «Спас Нерукотворный» и «Богоматерь Казанская», а также выполненный в неорусском стиле ковш работы ювелирной компании Карла Фаберже.

По словам организаторов, этот редкий предмет декоративно-прикладного искусства ранее демонстрировался широкой российской публике лишь один раз более трех десятилетий назад на выставке в Государственном Эрмитаже.

Кроме того, в экспозицию вошли работы известных российских мастеров, включая платья модельера Татьяны Парфеновой, скульптуры Даши Намдакова, а также художественную роспись по фарфору и этноборды Рустама Усманова.

Отдельный раздел экспозиции посвящен работам членов семей участников специальной военной операции.

После осмотра павильона «Душа России» Александр Новак и представители саудовской делегации посетили стенды российских регионов и компаний, представленных на площадке Петербургского международного экономического форума.

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