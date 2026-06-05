Герман Греф назвал предпринимателей основой экономики

Греф: Предприниматели — основа экономики, а экономика — основа всего государства

Третий день Петербургского международного экономического форума по традиции открыл деловой завтрак Сбера. Тема этого года — «Стратегия развития: есть ли альтернативы?». Модератором выступил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Встречу посвятили четырем ключевым вопросам, которые в первую очередь волнуют бизнес, рассказал Герман Греф. Это модель экономического роста, денежно-кредитная политика, налогово-бюджетная политика и технологии.

Дискуссия стартовала с открытого вопроса для всех участников и зрителей мероприятия: «Что вы сегодня считаете главным барьером для роста вашего бизнеса?» Самые популярные ответы — высокие налоги и процентные ставки. В топ-5 также вошли падение спроса, регуляторика и административное давление, геополитика и санкции.

«Несмотря на все сложности последних 10 лет наша экономика сумела вырасти более чем на 20%. Это очень значимый результат, учитывая обстоятельства, в которых ей приходилось развиваться. Но сейчас ряд резервов, которые двигали экономику вперёд, исчерпаны. Безработица находится на исторических минимумах. Загрузка мощностей — на очень высоком уровне. Производительность труда не растет теми темпами, которые компенсировали бы эти факторы. Традиционная модель экономического роста подходит к исчерпанию. Встает вопрос: какой может быть модель экономического роста в будущем и что должно сделать правительство, чтобы эта модель начала реализовываться?», — отметил Герман Греф.

По мнению заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, ключевые риски для экономики сегодня — дефицит кадров, низкая производительность труда, изменение структуры бюджетных расходов и высокая инфляция. У правительства есть план структурных изменений в экономике, чтобы эти риски нивелировать, улучшить условия ведения бизнеса, запустить серьёзный структурный сдвиг в экономике и обеспечить её устойчивый рост.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ Андрей Макаров подчеркнул: самое важное — отменить нерациональные законодательные акты и восстановить доверие к институту права собственности и судебной системе. Бизнес нужно освободить от оков избыточного регулирования, из-за которых каждый предприниматель заранее чувствует себя виноватым.

«Именно предприниматели создают добавленную стоимость. Они и есть основа экономики, а экономика — основа всего государства. И эффективность этой экономики — это эффективность государства. Наше отношение к бизнесу, к тем людям, которые своим трудом ежедневно создают экономический фундамент нашего развития, очень важно. И чем меньше по размеру предприятие, тем больше мы должны уделять внимание его охране от административных барьеров и помогать ему стать устойчивой единицей функционирования экономики. Это изменение начинается из культурной трансформации отношения к предпринимателю», — отметил Греф.

Как отметил Герман Греф, больше всего вопросов бизнес сейчас задает к ключевой ставке. Ставка снизилась с 21 до 14,5%, но предприниматели пока не ощущают позитивных эффектов от её снижения.

«Реальная ставка сегодня составляет 12%, что очень много. И бизнес считает это одним из главных препятствий для инвестиционной активности. Инвестиции уже упали на 14%. Где точка, чтобы нам не переохладить экономику? Ведь мы помним, что её запуск обходится значительно дороже, чем сам процесс охлаждения», — подчеркнул глава Сбера.

Денежно-кредитная политика ЦБ ровно такая, какая необходима для возвращения инфляции к целевому показателю в районе 4%, сообщил первый заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин. Пока инфляция находится в районе 4–5% в пересчёте на год. Однако ожидаемая инфляция существенно выше, а этот показатель важен для принятия решения о ключевой ставке.

«Сегодня у бизнеса есть колоссальные возможности по повышению собственной конкурентоспособности с помощью новых технологий. И это даже не возможность, а необходимость. Цикл создания инноваций — это изобретение технологий и их применение. Нам нужно понять, как правительство планирует стимулировать оба этих этапа», — сказал Греф.

Технологии — это инструмент повышения производительности труда, и задача государства — стимулировать спрос на отечественные технологические решения, сказал заместитель председателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Главный вопрос сегодня — куда идти? Идти ли назад — к низким ставкам, слабому рублю, сырьевому экспорту? Вряд ли у нас есть желание вернуться туда. Идти ли нам в сторону провозглашения мнимой суверенизации и почивания на лаврах нашей суверенности? Или двигаться вперёд в развитии нашей инженерной школы, в создании новых технологий? Мне кажется, мы должны двигаться в эту сторону. Российский бизнес проверен тяжелейшими, немыслимыми условиями ограничений и санкций. Ни одно государство в мире не было подвергнуто такому набору санкционных ограничений, которые увидела наша страна. При этом мы сохранили стабильность и более того — развитие. Это огромная заслуга нашего бизнеса и его взаимодействия с государством. Хочу напомнить фразу нашего великого физика Сергея Петровича Капицы, который сказал, что будущее никогда не наступает само — оно складывается по кирпичикам теми, кто не ждёт милостей от природы. Аудитория нашего завтрака — именно такие люди, которые каждый день строят по кирпичику будущее нашей страны, будущее наших детей и будущее мира. Самое лучшее средство от принятия ошибочных решений — это жаркий спор и разные точки зрения, возможность высказать любую точку зрения и услышать чужую, какой бы неприятной она ни казалась на первый взгляд. Хочу всем пожелать построить много кирпичиков и пройти длинный путь до того, как мы встретимся на деловом завтраке Сбера через год», — подчеркнул Греф.

