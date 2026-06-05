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09:07, 5 июня 2026Россия

В российском городе бродячая собака разорвала лицо восьмилетнему ребенку в школьном дворе

В Краснодаре бродячая собака разорвала лицо восьмилетнему ребенку в школьном дворе
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодаре бродячая собака разорвала лицо восьмилетнему ребенку в школьном дворе. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По сведениям российского издания, родители отдали окончившую второй класс девочку в платный лагерь на базе городской школы №73 на Сормовской улице. 3 июня в школьный двор забежала бродячая собака. Она набросилась на учащуюся.

Отец пострадавшей рассказал, что в больнице девочке диагностировали рваные раны лица и ссадины, у нее оказалось сильно повреждено нижнее веко. Ребенку провели операцию под общим наркозом.

Как утверждает родитель, после нападения животного директор школы не вызвала ученице скорую помощь. Женщина обвинила во всем девочку и заявила, что не нужно было трогать собаку. При этом калитка во двор школы всегда открыта, убеждены родители, поэтому туда постоянно заходят бродячие животные — их подкармливают охранницы.

Семья пострадавшей планирует подать жалобу на бездействие директора школы.

Ранее сообщалось, что алабай напал на 15-летнюю школьницу в Твери. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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