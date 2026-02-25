Алабай напал на 15-летнюю школьницу в российском регионе

В Твери возбудили дело из-за покусавшего 15-летнюю школьницу алабая

В Твери после нападения собаки на 15-летнюю девочку-подростка возбудили уголовное дело по статье о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, 20 февраля школьница возвращалась домой, возле частного дома на улице Большевиков на нее напала собака породы алабай, которая вцепилась пострадавшей в голову и нанесла серьезные травмы. Пострадавшую доставили в больницу, где ей была оказана медицинская помощь. В рамках расследования будет дана оценка соблюдению закона при содержании животных.

Ранее в Волгоградской области собака породы тибетский мастиф дважды напала на школьника.