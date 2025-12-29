Тибетский мастиф дважды напал на школьника в российском регионе

В Вологодской области суд оштрафовал владелицу напавшего на ребенка мастифа

В Вологодской области с владелицы тибетского мастифа по решению суда взыскали свыше 100 тысяч рублей компенсации за ненадлежащее содержание собаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба Вологодской области.

Как установил суд, принадлежащий женщине тибетский мастиф впервые напал на 9-летнего мальчика в мае 2023 года, когда ребенок гулял по поселку Майскому. Собака укусила школьника в левую руку. В итоге он оказался в больнице. Рану зашили и сделали серию инъекций от бешенства. 33-летняя владелица пса убедила мать пострадавшего не обращаться в полицию, пообещав, что сделает соответствующие выводы.

Но в ноябре 2024 года мастиф по кличке Айза снова атаковал мальчика, когда тот проезжал на велосипеде мимо дома. На этот раз ребенок получил укус правой руки.

Постановлением начальника управления ветеринарии хозяйку собаки оштрафовали на 10 тысяч рублей, в пользу мальчика взыскали компенсацию морального вреда в общей сумме 100 тысяч рублей, в пользу матери — 10 тысяч рублей. Кроме того, женщине предстоит возместить расходы по оплате судебно-медицинской экспертизы в размере 22 тысяч рублей, услуг представителя (17 тысяч рублей) и оплатить госпошлину (3 тысячи рублей).

На признанную виновной женщину возложили обязанность соблюдать установленные действующим законодательством условия содержания домашних животных, при которых обеспечивается безопасность окружающих и не допускается самостоятельный выход животных за пределы земельного участка и жилого дома.

Ранее в Ванинском районе Хабаровского края стая собак растерзала 68-летнюю пенсионерку.