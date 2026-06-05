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18:36, 5 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Важность российских моногородов объяснили

Замминистра Сорокин: Моногорода остаются важной частью экономики страны
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Моногорода остаются важной частью экономики страны. Сегодня в них проживает почти 9 процентов населения страны, а на предприятия моногородов приходится около 7,5 процента совокупной выручки российской экономики. Об этом в интервью корреспонденту «Ленты.ру» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин.

«Поэтому речь идет не только о поддержке отдельных территорий, но и о стабильности целых отраслей и регионов», — сказал он. По словам Сорокина, за последние годы подход к развитию моногородов существенно изменился. «Если раньше основной задачей было реагирование на кризисные ситуации, то сегодня акцент сделан на создание условий для долгосрочного экономического роста, диверсификацию экономики и повышение качества жизни», — пояснил замминистра.

Сорокин отметил, что одним из наиболее эффективных инструментов стали территории опережающего развития (ТОР). С 2016 года в моногородах создано 84 ТОР. По его словам, сегодня там работают более 1,1 тысячи предприятий-резидентов, которые инвестировали свыше 518 миллиарда рублей и создали более 149 тысяч рабочих мест. «Мы видим реальные результаты этой работы. Уже в каждом третьем моногороде с ТОР удалось существенно снизить зависимость от градообразующего предприятия», — констатировал он.

«Это означает, что у людей появляется выбор работодателя, а экономика становится более устойчивой», — сказал Сорокин. В качестве примера он привел город Мценск (Орловская область). «Благодаря проектам резидентов ТОР здесь создано более трех тысяч рабочих мест. Сегодня на предприятиях-резидентах занято около 27 процентов работающего населения города, тогда как на градообразующих предприятиях — около 10 процентов», — уточнил он.

Поддержка моногородов сегодня не ограничивается только режимом ТОР. Совместно с Корпорацией МСП реализуется программа льготного кредитования бизнеса. С момента ее запуска (с ноября 2025 года) предприниматели из моногородов и прилегающих особых экономических зон уже получили почти 700 миллионов рублей государственной поддержки. В 2026 году на эти цели планируется направить около одного миллиарда рублей. «Кроме того, большинство моногородов вошло в перечень опорных населенных пунктов. Это позволяет использовать возможности нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» для модернизации коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры», — отметил замминистра.

Он заключил, что ключевая задача сейчас — не просто поддерживать моногорода, а создавать условия, при которых они становятся полноценными точками экономического роста, привлекательными для бизнеса, инвестиций и жизни людей.

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