Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:02, 8 июня 2026Культура

20-летняя экс-невеста Лепса высказалась об отношениях с певцом фразой «я уже устарела»

Аврора Киба заявила, что не общается с Григорием Лепсом после расставания
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая невеста Григория Лепса Аврора Киба призналась, что больше не общается с артистом. Об этом она рассказала в шоу «КСТАТИ».

«Я уже устарела», — заявила 20-летняя Аврора. По словам девушки, она уже пережила расставание, живет дальше и хорошо себя чувствует.

О расставании с 63-летним Лепсом Киба объявила в январе. Она уточнила, что отношения завершились на ноте благодарности и уважения. При этом сам певец не исключил, что в будущем может возобновить роман с Кибой.

В начале июня Лепса заметили на вечеринке в Санкт-Петербурге с новой девушкой. Отмечалось, что на мероприятие исполнитель хита «Рюмка водки на столе» прибыл «за руку с новой юной длинноволосой нимфой».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по Украине. Под контроль взят один из последних очагов сопротивления ВСУ на юге ДНР

    ЦБ изменил курсы валют

    На Западе назвали ключевое условие прекращения конфликта на Украине

    Мужчина напал на женщину и ребенка на пляже Европы и попытался расстаться с жизнью

    Французского певца арестовали по делу об изнасилованиях

    Звезда «Женского стендапа» предрекла Москве омоложение

    Афера с виллами на Бали подставившего Собчак блогера обросла еще 11 уголовными делами

    В Госдуме вспомнили о Гитлере из-за учений НАТО у российских границ

    Внешность Анастасии Ивлеевой на новых фото вызвала споры в сети

    НАСА захотело отбуксировать Hubble

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok