20-летняя экс-невеста Лепса высказалась об отношениях с певцом фразой «я уже устарела»

Аврора Киба заявила, что не общается с Григорием Лепсом после расставания

Бывшая невеста Григория Лепса Аврора Киба призналась, что больше не общается с артистом. Об этом она рассказала в шоу «КСТАТИ».

«Я уже устарела», — заявила 20-летняя Аврора. По словам девушки, она уже пережила расставание, живет дальше и хорошо себя чувствует.

О расставании с 63-летним Лепсом Киба объявила в январе. Она уточнила, что отношения завершились на ноте благодарности и уважения. При этом сам певец не исключил, что в будущем может возобновить роман с Кибой.

В начале июня Лепса заметили на вечеринке в Санкт-Петербурге с новой девушкой. Отмечалось, что на мероприятие исполнитель хита «Рюмка водки на столе» прибыл «за руку с новой юной длинноволосой нимфой».