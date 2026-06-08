Главный редактор «Афиши Daily» рассказала на ПМЭФ об экономике внимания

Александра Садыкова-Левина рассказала, как современным медиа удерживать молодую аудиторию

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла сессия «Внимание как актив: новая экономика продвижения», посвященная тому, как меняется рекламная и медийная среда в условиях роста интернет-рекламы. Одним из спикеров дискуссии стала главный редактор «Афиши Daily» Александра Садыкова-Левина.

Участники обсуждали, как сегодня распределяется внимание аудитории между платформами, медиа, инфлюенсерами и авторским контентом и как бизнесу ориентироваться в постоянно усложняющейся диджитал-среде. В своем выступлении главный редактор «Афиши Daily» напомнила, что несколько лет назад рубрика «Интернет» с разбором трендов и мемов была отличительной чертой издания, а сейчас подобные форматы есть практически везде — даже в тех медиа, которые исторически не относились к развлекательным. Это, по ее словам, стало прямым ответом на запрос аудитории и потребность в понятном цифровом контенте. Сейчас редакция фиксирует новую смену фокуса: брейнрот-контент (намеренно абсурдная и бессмысленная информация, которая не несет смысловой нагрузки) и бесконечная ротация вирусных трендов перестали удерживать внимание так, как раньше, а растущий спрос смещается в сторону культурного и образовательного контента.

«В связи с развитием и распространением искусственного интеллекта медиапотребление претерпевает сильные изменения — в первую очередь, люди по-другому начинают взаимодействовать с контентом. Засилье одинаковых картинок и текстов, сделанных для легкого привлечения трафика, рано или поздно приведет к тому, что на этом фоне качественная журналистика станет новой роскошью. Люди, которые стремятся к критическому мышлению, будут ценить профессионалов, и востребованность серьезных экспертов сохранится», — отметила Александра Садыкова-Левина.

Садыкова-Левина подчеркнула, что на этом фоне меняется и роль инфлюенсеров: все больше лидеров мнений стремятся к образу «интеллектуального» автора, а не только развлекательного героя. Для медиа это означает необходимость не бороться с инфлюенсерами за внимание любой ценой, а выстраивать с ними диалог и растить собственных. «Афиша Daily» уже активно развивает своих публичных экспертов в различных сферах — от поп-культуры до нишевых молодежных сообществ.

Вместе с Александрой Садыковой-Левиной в обсуждении приняли участие певица MIA BOYKA, журналист и автор шоу «Светские крошки» Мадонна Мур, директор бренда ZARINA Анна Мазурик и другие. Модератором сессии выступила генерального директора «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.

