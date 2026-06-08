Россияне согласились пойти в курьеры

КП: В России 64 процента граждан согласны подрабатывать курьерами

В России 64 процента граждан готовы, если возникает такая потребность, подрабатывать курьерами. Такие результаты показал опрос, проведенный «Комсомольской правдой».

В то же время 33 процента респондентов заявили, что ни при каких условиях не согласятся на такое трудоустройство. Еще три процента выбрали вариант «другое». Ответившие таким образом признались, что им непросто вообразить такую ситуацию, когда пришлось бы работать курьерами.

По словам HR-аналитика Гарри Мурадяна, в сфере доставки россияне без высшего образования могут претендовать на высокие оклады. Ежемесячная зарплата пеших и автокурьеров с гибкой занятостью может составлять около 275 тысяч рублей.

По другим данным, средняя предлагаемая зарплата для курьеров в России в середине зимы достигала почти 170 тысяч рублей.

