Соскин: Командование ВСУ затягивает конфликт, чтобы Зеленский мог оставаться у власти

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) затягивает конфликт, чтобы Владимир Зеленский мог оставаться у власти. К такому выводу пришел бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Мясорубка все время усиливается. Уже фактически скоро населения не останется. Потому что власти некомпетентные, жадные, бабло пилят и решают какие-то свои задачи и все. Значит, тупое командование, тупой Сырский и его окружение», — выступил с критикой Соскин.

Кроме этого, политолог отметил низкий рейтинг Зеленского среди населения. По словам Соскина, уже третий год пошел, как нарушается конституция на Украине. В стратегии Зеленского и его окружения абсолютно отсутствует элемент защиты людей. Народ для них — просто инструмент, посетовал Соскин.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские власти фактически оставили без внимания социально-экономическую ситуацию в стране. По словам главы региона, для властей приоритетом остается продолжение боевых действий, и в этом вопросе они сохраняют управляемость благодаря регулярным финансовым вливаниям, поставкам вооружений и политической поддержке Запада.