Бывший СССР
03:51, 24 марта 2026Бывший СССР

Сальдо упрекнул Киев в бездействии в одном политическом вопросе

Губернатор Сальдо: Киев пустил на самотек социально-экономическую ситуацию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что украинские власти, несмотря на сохранение внешней поддержки, фактически оставили без внимания социально-экономическую ситуацию в стране.

По словам главы региона, для властей приоритетом остается продолжение боевых действий, и в этом вопросе они сохраняют управляемость благодаря регулярным финансовым вливаниям, поставкам вооружений и политической поддержке Запада.

«А что власть все больше пускает внутреннюю социально-экономическую ситуацию на самотек – до этого никому ни на Западе, ни в Киеве дела нет», – подчеркнул Сальдо.

При этом он отметил, что о полной потере управляемости говорить пока не приходится, однако социально-экономические проблемы украинского общества остаются без должного внимания со стороны как официального Киева, так и западных партнеров.

Ранее Сальдо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается поднять себе рейтинг перед неизбежными выборами президента Украины за счет хамского и агрессивного поведения.

    Последние новости

    В Севастополе прогремел мощный взрыв в жилом доме. Стены здания обрушились, а под завалами нашли тела погибших. Что известно о ЧП?

    Трамп удивил Европу заявлением об Иране

    Раскрыта неожиданная причина развития болезни почек

    Российские военные одержали победу в артиллерийской дуэли с бойцами ВСУ

    Журналист рассказал о жестоких пытках во Франции из-за репортажей с Донбасса

    Назван новый способ Ирана нанести удар по США и Европе

    Пара использовала 14-летнюю девочку в качестве «суррогатной матери»

    Возлюбленная Джейсона Стэйтема обнажила грудь для Vogue

    Случайно ставшая любовницей девушка опозорилась перед женой своего бойфренда

    Иран захотел взимать плату за проход судов через Ормузский пролив

    Все новости
