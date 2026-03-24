Губернатор Сальдо: Киев пустил на самотек социально-экономическую ситуацию

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что украинские власти, несмотря на сохранение внешней поддержки, фактически оставили без внимания социально-экономическую ситуацию в стране.

По словам главы региона, для властей приоритетом остается продолжение боевых действий, и в этом вопросе они сохраняют управляемость благодаря регулярным финансовым вливаниям, поставкам вооружений и политической поддержке Запада.

«А что власть все больше пускает внутреннюю социально-экономическую ситуацию на самотек – до этого никому ни на Западе, ни в Киеве дела нет», – подчеркнул Сальдо.

При этом он отметил, что о полной потере управляемости говорить пока не приходится, однако социально-экономические проблемы украинского общества остаются без должного внимания со стороны как официального Киева, так и западных партнеров.

Ранее Сальдо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается поднять себе рейтинг перед неизбежными выборами президента Украины за счет хамского и агрессивного поведения.