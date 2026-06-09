Курьер выиграл 514 миллионов рублей и сделал коллегам подарок

В Великобритании курьер выиграл 514 миллионов рублей и сделал подарки коллегам

Житель Великобритании Гэри Макдональд выиграл в лотерею 5,2 миллиона фунтов стерлингов (514 миллионов рублей) и сделал подарок бывшим коллегам. Об этом пишет The Independent.

61-летний мужчина разбогател в прошлом году и почти сразу уволился. До этого он 30 лет работал курьером в торговом центре. Спустя 12 месяцев после выигрыша Макдональд решил поделиться радостью с бывшими коллегами и подарил им цветы и лотерейные билеты.

Сотрудница одного из магазинов рассказала, что Макдональд всегда был добросовестным работником. Он приезжал в любую погоду с улыбкой на лице. «Выигрыш в национальную лотерею просто не мог достаться более славному парню», — призналась она.

По словам Макдональда, ему было приятно порадовать бывших коллег. По его словам, это был сумасшедший год. Он уволился, женился, переехал и даже снялся в рекламе лотереи. «Хорошо, что я рано вышел на пенсию — быть лотерейным миллионером оказалось занятием на полный рабочий день!» — пошутил он.

Ранее сообщалось, что жители штата Иллинойс, США, Рэнди и Эйприл, работающие вместе, неожиданно разбогатели на 350 тысяч долларов благодаря лотерее. Им повезло спустя годы неудач.

