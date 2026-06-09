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Силовые структуры
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11:04, 9 июня 2026Силовые структуры

Пожилая пара россиян жестоко расправилась с проблемным сыном

В Новосибирске пенсионеры задушили сына
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирске пенсионеры расправились с 49-летним сыном из-за его аморального поведения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, днем 7 июня мужчина в очередной раз пришел к родителям пьяным. На этой почве между ними произошел конфликт, в результате которого 79-летний отец и 69-летняя мать стали душить сына.

Возбуждено уголовное дело, пенсионеры задержаны.

Как стало известно Telegram-каналу Baza, неприязненные отношения в семье возникли на фоне многочисленных судимостей, запоев и скандалов со стороны сына.

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров в Санкт-Петербурге посетитель напал с ножницами на охранника.

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