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07:16, 10 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности секса в жару

Врач Самсонов: Секс повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

В жаркую погоду летом повышается риск любого сердечно-сосудистого события, рассказал врач-уролог, андролог, оперирующий хирург сети клиник «Персона» и «Прозрение» Антон Самсонов. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что сердце работает более интенсивно, сосуды расширяются для снижения температуры тела, что повышает риск разрыва скомпрометированных артерий: атеросклеротических бляшек, аневризм и так далее.

«Так возникает геморрагический инсульт. Также в жару с потом и дыханием теряется значительное количество жидкости, происходит сгущение крови и повышается риск тромбообразования — это уже механизм ишемического инсульта. Секс сам по себе повышает частоту сердечных сокращений, артериальное давление, потоотделение. Таким образом, риски суммируются», — пояснил Самсонов.

По словам врача, для профилактики необходимо контролировать артериальное давление, пить достаточное количество жидкости, по возможности снижать температуру в помещении. Врач также посоветовал использовать во время секса техники и позы с минимальной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему, например, положение на боку.

«При малейших признаках недомогания — нарушение сознания, головокружение, слабость, головная боль, онемение конечностей или лица — прекратить контакт и немедленно обратиться к врачу», — добавил Самсонов.

Ранее сообщалось, что 30-градусная жара продлится в Москве до воскресенья, 14 июня. Согласно прогнозам, в пятницу воздух в столице может прогреться до 33 градусов тепла.

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