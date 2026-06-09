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Путешествия
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09:07, 9 июня 2026Путешествия

Россиянка побывала в США и раскрыла позволяющие американцам отдыхать на Карибах привычки

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Mrsiraphol / Magnific

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в США и раскрыла привычки американцев, которые позволяют им покупать дома и отдыхать на Карибах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор материала отметила, что американцы не любят демонстрировать свою финансовую состоятельность, которая во многом зависит от их умения экономить. К примеру, они часто устраивают гаражные распродажи, выставляя на продажу ненужные вещи. На этом можно заработать от 500 до 700 долларов (от 36 до 51 тысячи рублей).

Кроме того, многие местные предпочитают питаться домашней едой и готовят ее заранее на неделю — в воскресенье. Также американцы стараются не тратиться лишний раз на услуги маляров, плиточников и декораторов — вместо этого они занимаются ремонтными работами самостоятельно. Еще один лайфхак, который помогает им экономить, — оптовые закупки в таких магазинах, как Costco.

Ранее эта же блогерша побывала в селе Лаврентия в Чукотском автономном округе и рассказала о жизни людей. Автор публикации отметила, что большую часть жителей села составляют чукчи и эскимосы.

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