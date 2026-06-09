В России назвали условия для возобновления переговоров с Киевом

Депутат Толмачев: Для возобновления переговоров Киеву нужно изменить концепцию поведения

Киеву для демонстрации договороспособности потребуется полностью изменить концепцию поведения: отказаться от террористических актов, провокаций и научиться соблюдать даже малые договоренности, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. В интервью корреспонденту «Ленты.ру» он поделился своим мнением.

«Для договора нужно быть честным. Что такое честь, неонацисты Киева понятия не имеют», — сказал парламентарий.

По его словам, еще одна проблема, которая пока не находит решения, — статус действующего лидера страны Владимира Зеленского. Толмачев подчеркнул, что по букве закона он не является президентом и не имеет права утверждать и подписывать какие-либо международные договоры.

Ранее Зеленский при встрече с российским олигархом Романом Абрамовичем заявил, что Киев не откажется от Донбасса. Уточняется, что Абрамович приезжал в Киев для переговоров с Зеленским.

