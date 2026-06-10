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16:54, 10 июня 2026Мир

Глава МИД Венгрии пояснила позицию Венгрии по оружию для Киева

Глава венгерского МИД исключила поставки вооружений на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Венгрия не поставляет и не намерена поставлять вооружение Украине. Об этом заявила глава венгерского внешнеполитического ведомства Анита Орбан на пресс-конференции с немецким коллегой Йоханном Вадефулем в Берлине, передает РИА Новости.

«Что касается поставок оружия, наша позиция абсолютно ясна, то, что мы говорили во время предвыборной кампании, и она остается неизменной с тех пор: мы не поддерживаем поставки оружия на Украину. Венгрия не будет поставлять оружие», — сказала министр.

12 апреля венгерский политолог Габор Штир заявил, что у Зеленского останутся проблемы в отношениях с Венгрией, даже несмотря на победу проукраинской партии «Тиса» во главе с Мадьяром. В частности, политический аналитик указал на проблему закарпатского меньшинства, которую не могут игнорировать венгерские власти.

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