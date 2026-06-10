Молдаванин потребовал компенсацию из-за взрыва дрона ВСУ на его участке

TVR Moldova: Владелец участка в Молдавии потребовал компенсацию из-за взрыва дрона ВСУ

Владелец сельскохозяйственных земель в Молдавии потребовал возместить ущерб после падения и последовавшей детонации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на его участке. Такие данные приводит телеканал TVR Moldova.

«Владелец написал заявление в мэрию, и мы собираемся принять меры. Это первый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то подобным, пусть он же будет последним», — отметила в разговоре с телеканалом мэр коммуны Жора де Мижлок Оксана Войку.

По ее словам, сумму ущерба будет непросто рассчитать, поскольку здесь имел место в том числе и моральный ущерб.

«Мы так испугались дрона, дом затрясся», — добавила Войку.

8 июня МИД Молдавии сообщил о взрыве украинского БПЛА на территории страны. «МИД ведет постоянные переговоры с властями Украины по поводу взорванного в Орхее дрона, но, судя по первым данным, скорее всего, он украинского происхождения», — говорится в заявлении.