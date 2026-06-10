Нашедшая лазейку для коррупционеров в судебной системе бывшая банкирша освободилась

В Калужской области суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-банкирши Миримской

В Калужской области суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) одной из самых богатых женщин России Ольги Миримской. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, решение было принято еще в конце апреля и вступило в силу. Ходатайство об УДО подали в марте, оно было удовлетворено с первого раза, рассказал собеседник «Ведомостей».

В декабре 2025 года Второй кассационный суд общей юрисдикции сократил срок Миримской с 19 лет до 8 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Прокуратура решила, что нижестоящие суды не учли «материнские чувства» фигурантки, которая, давая взятки, возвращала похищенную дочь. При этом штраф в 400 миллионов рублей остался в силе.

Миримскую задержали в декабре 2021 года по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. В декабре 2024 года Измайловский суд признал ее виновной и приговорил к 19 годам и штрафу. Миримская свою вину не признала и пыталась оспорить решение суда, однако апелляционная инстанция оставила его в силе.

Ранее сообщалось, что если суд удовлетворит представление прокуратуры о том, что в деле Миримской были недостаточно учтены материнские чувства, и сократит срок осужденной более чем в два раза, в России создастся уникальный прецедент и подтвержденный судебной практикой механизм давления на судебную систему и в будущем им легко смогут воспользоваться все осужденные коррупционеры.