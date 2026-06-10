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19:54, 10 июня 2026Путешествия

Турист напал на мужчину на костылях из-за шезлонга и упрекнул в отсутствии члена

Алина Черненко

Фото: Mulevich / Shutterstock / Fotodom

Агрессивный турист напал на мужчину на костылях и его жену из-за спора о шезлонге на курорте. Подробностями истории поделилась пользовательница с ником office-oh-no на форуме Reddit.

Конфликт возник из-за того, что супружеская пара передвинула полотенце, которое другой гость отеля разложил на лежаке в самом удобном месте. Отдыхающий в возрасте примерно 60 лет пришел в ярость и упрекнул мужчину на костылях в отсутствии члена. Кроме того, он заявил, что специально встал до семи утра, чтобы занять лежак.

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Пост вызвал бурное обсуждение, и большинство пользователей сети осудили такое поведение туриста. «Это вопиющая наглость — бронировать шезлонг, который не используется полдня. Эгоизм в чистом виде», «Я бы убрал полотенце и сказал ему: "Докажи". А потом повернулся бы и проигнорировал его. На шезлонгах нет бронирования», «К сожалению, единственный вариант — платить больше за курорты, которые не ориентированы на людей, не обученных контролю за эмоциями», — написали они.

Автор поста приняла участие в дискуссии и призналась, что начала придумывать способы проучить агрессора. «Мы провели весь день, выпивая неподалеку и придумывая способы мести. Конечно, я бы никогда не стала их осуществлять. Наш любимый вариант — положить небольшие кусочки мясных блюд со шведского стола под его полотенце, когда он уйдет, чтобы привлечь агрессивных муравьев», — добавила пользовательница форума.

Ранее местные жители бросили в бассейн вещи россиянок на курорте Турции со словами «мы турки, мы здесь решаем». Сотрудники отеля в ответ на жалобу «развели руками» и заявили, что ссоры между гостями их не касаются.

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