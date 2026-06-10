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17:49, 10 июня 2026Бывший СССР

Украина захотела расширить влияние на Кавказе после победы Пашиняна

В Раде заявили о якобы расширении влияния на Южном Кавказе после победы Пашиняна
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

В Верховной Раде заявили о якобы расширению влияния на Южном Кавказе после победы на парламентских выборах в Армении партии «Гражданский договор» во главе с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом заявил глава комитета украинского парламента по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, для Киева победа Пашиняна является шансом усилить свои связи с Арменией.

«Это также возможность распространить свое влияние в этом регионе, ведь от результатов войны на нашей территории будет зависеть и способность удержать демократическую тенденцию в Армении», — подчеркнул он.

7 июня в Армении состоялись выборы в Нациоанльное собрание (парламент) страны. Явка избирателей составила около 60 процентов, а правительство после голосования, согласно закону, сформирует победившая на выборах партия. По итогам процедуры победителем стала партия «Гражданский договор» с результатом 49,81 процента голосов избирателей.

После голосования президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никола Пашиняна с победой. Кроме того, в ходе обращения к своему армянскому коллеге политик заявил о готовности расширить сотрудничество между двумя странами.

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