В России начнут применять отечественную вакцину против рака мозга

Российские врачи выпустят сразу два препарата для лечения рака мозга

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) готовится выпустить сразу два препарата для лечения глиобластомы, одной из самых агрессивных и смертоносных опухолей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ФМБА Веронику Скворцову.

Речь идет о пептидной вакцине «Глиопепт», разрешение на применение которой в агентстве надеются получить уже в 2026 году, а также об мРНК-вакцине «Глиорна», которая, по планам, появится к концу года. Сразу после сертификации врачи начнут применять отечественную вакцину для лечения пациентов.

Глиобластома — это злокачественная опухоль, возникающая из-за бесконтрольного деления глий, вспомогательных клеток, окружающих нейроны. Она считается одним из самых опасных видов рака мозга из-за агрессивного роста и устойчивости к стандартным методам лечения.

Ранее в ФМБА отчитывались о завершающей стадии доклинических исследований обоих препаратов. Если разрешение будет получено, российские онкологи впервые получат в свое распоряжение персонализированные вакцины, которые обучают иммунную систему пациента распознавать и уничтожать клетки глиобластомы.

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