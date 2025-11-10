Моя страна
Береза помогла российским ученым создать лекарство от диабета

Новосибирские ученые нашли способ победить диабет и метаболический синдром
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: CrizzyStudio / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН разработали новое соединение на основе природных компонентов, содержащихся в хвое, растениях и эфирных маслах. Оно направлено на борьбу с метаболическим синдромом и связанным с ним сахарным диабетом второго типа, сообщает издание «Наука в Сибири».

Метаболический синдром — это нарушение обмена веществ, при котором повышается риск развития диабета, атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Среди его признаков числятся ожирение, повышение давления и сбои в обмене жиров и углеводов.

«Препарат представляет собой молекулу, полученную путем соединения производного фенилпропановой кислоты с терпеноидами. Соединение новосибирских химиков нацелено на активацию рецепторов PPAR — семейства ядерных рецепторов, отвечающих за регуляцию углеводного и липидного обмена», — говорится в сообщении.

В основу разработки лег проверенный фрагмент фенилпропановой кислоты, который ученые дополнили природными соединениями из коры березы, хвойной смолы и эфирных масел.

В ходе экспериментов на генно-модифицированных мышах исследователи зафиксировали снижение уровня глюкозы и холестерина без негативного влияния на печень. При этом действие препарата оказалось накопительным, в отличие от краткосрочного эффекта многих распространенных средств от диабета.

Ранее в России раскрыли подробности об отечественной вакцине от рака. В частности, стало известно, что препарат от злокачественных образований не будет выдаваться больным в аптеках.

О том, что революционная вакцина против всех видов рака успешно прошла первые испытания и показала хорошие результаты, глава Центра Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал в 2024 году. Годом позже он сообщал о том, что лекарство получат первые пациенты. Они больны меланомой.

